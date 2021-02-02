Германия закупит у России респираторы на сумму более 130 тысяч евро

Россия отправит в ФРГ более 300 тысяч респираторов в период с февраля по март 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

Россия отправит в ФРГ более 300 тысяч респираторов в период с февраля по март 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

Германия заключила с Россией два контракта на поставку средств индивидуальной защиты органов дыхания. Речь идет о модели "Лепесток-40" класса защиты FFP2 без клапана выдоха, произведенной Кимрской фабрикой им. Горького.

В рамках первого контракта ФРГ получит 170 тысяч респираторов и 150 тысяч — во втором контракте. Согласно информации замминистра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова, стоимость закупки превышает 130 тысяч евро.

Помимо этого, Россия планирует экспорт еще около 100 тысяч защитных масок различных типов в другие страны Европы.