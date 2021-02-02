Мишустин поручил направить 8 млрд рублей на соцобъекты в четыре региона РФ

Свыше 8 миллиардов рублей поступят в Пермский и Краснодарский края, Воронежскую область и Башкортостан. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Свыше 8 миллиардов рублей поступят в Пермский и Краснодарский края, Воронежскую область и Башкортостан. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кабинет министров решил выделить более 8 миллиардов рублей на социальные объекты в четырех субъектах России. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на оперативном заседании со своими заместителями.

"Федеральные субсидии пойдут на строительство дороги в Перми, школы более чем на тысячу мест в Сочи, поликлиники с подстанцией скорой помощи в Воронеже. В Уфе на эти средства будут возведены очистные сооружения", — рассказал Мишустин.

За три года правительство планирует направить около 90-100 миллиардов рублей на нужды регионов страны. Финансовую поддержку направят и крупным объектам в Арктике. Госсубсидии получит бизнес при создании инфраструктуры, которая необходима для открытия новых производств на севере.