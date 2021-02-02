Белый дом не скучает по публикациям Трампа в Twitter

Решение о блокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter принимала администрация самой соцсети. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Решение о блокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter принимала администрация самой соцсети. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Новый глава США Джо Байден неоднократно настаивал на сокращении количества "полных ненависти высказываний" в Сети, отметила представитель администрации президента. Псаки во время брифинга ответила журналистам на вопрос об отношении Байдена к действиям Twitter в отношении Трампа, передает РИА Новости.

"Не могу сказать, что мы скучаем по нему в Twitter", — заявила пресс-секретарь.

Псаки случайно назвала Трампа президентом, но быстро исправилась, добавив слово "бывший". Она заверила журналистов, что новая администрация "не тратит много времени на разговоры или размышления" о предшественнике Байдена.

Профиль Трампа заблокировали на постоянной основе после штурма Капитолия сторонниками бывшего президента. Республиканца обвинили в "создании риска дальнейшего подстрекательства к насилию".