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0:00   2 Февраля 2021
Политика

Нидерландский журналист раскрыл новые детали по делу о крушении MH17

Нидерландский журналист раскрыл новые детали по делу о крушении MH17

Следователи по делу о MH17 утаили 18 контейнеров с уликами, которые могли помочь раскрыть правду о крушении самолета. Об этом рассказал журналист из Нидерландов Эрик ван де Бек.

В судебном комплексе Схипхол снова начались слушания по делу о крушении MH17. Адвокат Сабине тен Дуссхате указала на неточности в расследовании. Ее интересовало, почему следствие не убедилось в том, что голоса одного из проходящих по делу россиян нет на записи, хотя именно этот факт лег в основу "доказательств" стороны обвинения. Эти улики только сейчас начали изучать, передает "ПолитРоссия".

В деле нет подробного отчета по каждому обломку с описанием повреждений. Поражающие элементы разрушили правый борт фюзеляжа, но их не добавили в реконструкцию самолета. Стало известно и о 18 контейнерах с обломками. Они хранятся в городе Сустерберг. Эти улики могли раскрыть правду о крушении MH17. Такой промах со стороны следователей возмутил журналиста Эрика ван де Бека. При воссоздании лайнера использовали только 20-30% обломков.

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#самолет #крушение #mh17

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