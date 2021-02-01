Более половины жителей Украины проголосовали за роспуск правительства

Украинские социологи выяснили, как жители страны относятся к действиям правительства. Примерно 80% опрошенных заявили, что Украина движется по неверному курсу.

Украинские социологи выяснили, как жители страны относятся к действиям правительства. Примерно 80% опрошенных заявили, что Украина движется по неверному курсу.

Отношение украинцев к властям в Киеве значительно изменилось в последнее время. В декабре 2019 года действия украинского правительства не устраивали только 45,3% респондентов.

Причина возросшего недовольства жителей Незалежной связана с повышением тарифов на отопление, газ и электроэнергию. Они выросли с 1 января нынешнего года. Против такой "антикризисной" меры, по данным центра "Социальный мониторинг", высказались 87% опрошенных. Более половины украинцев обвинили в этом правительство и призвали распустить его.

Социологическое исследование было проведено с 15 по 25 января. Участие в нем приняли более трех тысяч украинцев из всех регионов страны.