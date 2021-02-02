Погребинский призвал Россию снизить уровень критики в адрес украинских властей

Россия, будучи сильной и великой страной должна более благородно и снисходительно реагировать на порой действительно глупые и неуместные высказывания украинских политиков-ничтожеств, не занимая по отношению к Киеву жесткой черно-белой позиции.

Россия, будучи сильной и великой страной должна более благородно и снисходительно реагировать на порой действительно глупые и неуместные высказывания украинских политиков-ничтожеств, не занимая по отношению к Киеву жесткой черно-белой позиции.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, на Украине российские телеканалы пользуются большой популярностью, во всяком случае, какая-то часть украинского общества смотрит их регулярно, несмотря на запреты.

При этом достаточно большая часть украинских зрителей полностью солидарна с той жесткой и однозначно критической позицией, с которой в России освещают украинскую тему. Тем более, что на российских телеканалах постоянно и очень четко подчеркивается, что критика адресована не украинскому народу, а исключительно украинским властям, твердо придерживающихся антироссийского курса.

Но в то же время, среди украинской аудитории российских каналов есть и те, кто хорошо относится к России, но их коробит от их жесткой, черно-белой позиции, которую эта часть украинцев воспринимает, как антиукраинскую подачу информации.

«В будущем, надеюсь недалеком, компромисс, на мой взгляд, неизбежен. И все, кто могут так или иначе повлиять на приближение этого часа, должны к этому стремиться. Или хотя бы не отдалять перспективу окончания холодной (а кое-где и горячей) войны двух Украин», — отмечет Погребинский.

Украинское общество, по его словам, свернуло на тупиковую дорогу, но при этом множество украинцев – почти половина – очень хорошо относятся к России. Нужно просто помочь Украине и ее жителям вернуться на путь выстраивания нормальных отношений между их страной, какой-бы она ни была, и Россией.

При этом политолог добавил, что сам он полностью согласен с тем, что Украиной сегодня руководят идиоты, а вчера ею руководили мерзавцы. Так, по его словам, считает и огромная телевизионная аудитория, и очень много пользователей социальных сетей, и на российском телевидении очень многие эксперты и политологи ориентируются как раз на этих зрителей. Но таким образом они не решают проблемы и не помогают России и Украине вернуться к здравому смыслу и начать налаживать нормальные взаимоотношения, считает эксперт.

«Кстати, отмечу, что [президент России Владимир] Путин выбирает выражения, когда говорит об Украине, и не только об Украине, он говорит очень аккуратно», — напомнил Погребинский.

При этом эксперт обратил внимание на то, как нагло и порой глупо ведут себя представители западной элиты. На Западе на очень высоких должностях сейчас встречаются «очень неумные люди», которые позволяют себе говорить то, чего умные люди никогда бы не позволили. Но Россия, по его мнению, должна реагировать на это интеллигентно и корректно, а не занимать такую позицию, что ее окружают одни лишь экзистенциальные враги, которые хотят ее уничтожить.

Великая страна, какой и является Россия, не должна разговаривать на равных с тем жалким ничтожеством, каким, по словам Погребинского, являются некоторые представители украинских элит и властей, при этом она не должна и занимать по отношению к ним черно-белой позиции.

«Сильная, великая страна должна быть одновременно и благородной. И реагировать так, как иногда реагирует на высказывания недалеких западных политиков — с долей снисхождения. Ведь на место этих недалеких политиков в будущем могут прийти нормальные люди», — добавил Погребинский.

Тем более, напомнил эксперт, что, согласно результатам недавно проведенного французской социологической компанией IFOP опроса, за налаживание взаимоотношений с Москвой выступает подавляющее большинство европейцев – 84% в Германии, 78% в Италии, 75% во Франции и даже 68% в Великобритании.