Социальные пособия в РФ вырастут соразмерно инфляции прошлого года

Индексация социальных выплат для федеральных льготников произойдет 1 февраля. Денежные выплаты увеличатся на размер инфляции, которая в 2020 году составила 4,9 %.

Индексация социальных выплат для федеральных льготников произойдет 1 февраля. Денежные выплаты увеличатся на размер инфляции, которая в 2020 году составила 4,9 %.

Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Помимо социального пособия, правительство проиндексирует лекарства, особые товары, путевки в санатории и субсидированный проезд для льготной категории граждан. Однако граждане имеют право отказаться от данных услуг и выбрать эквивалент в денежной форме.

"В России существует компенсационный подход к индексации пособий, где официальный индекс инфляции, на который увеличиваются пособия, должен закрыть проблему их обесценения", — констатирует Сафонов.

Ежемесячная денежная выплата предназначена для участников и ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов семей умерших инвалидов войны.

Кроме того, с 1 января в России прошла индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 6,3%. Повышение социальных пенсий планируется произвести в апреле.