Россия имеет два козыря в деле о крушении пассажирского самолета MH17 над Донбассом, которые проигнорировали следователи из Нидерландов из-за противоречия.

Россия имеет два козыря в деле о крушении пассажирского самолета MH17 над Донбассом, которые проигнорировали следователи из Нидерландов из-за противоречия.

Министерство обороны РФ во время брифинга через четыре дня после трагедии объявило об обнаружении в зоне крушения МН17 другой самолет, который скоре всего был военным, заявил технический эксперт Юрий Антипов. Украина же заявляла, что в роковой день их авиация не поднималась в небо. Нидерландские следователи проигнорировали доказательства, которые были предоставлены на основании данных локаторов, передает New Inform.

Те же докладчики уже через два года заявили, что никакого другого воздушного судна рядом с МН17 все же не было. Россия умудрилась потерять свои козыри, заявил Антипов. Никакого противоречия в двух этих заявлениях на самом деле нет, ошибкой стало то, что эту несостыковку не устранили сразу.