Вирусолог Альтштейн рассказал, когда удастся победить пандемию коронавируса

В студии обсудили текущую обстановку с COVID-19. По словам эксперта, за последние три недели уровень заболеваемости заметно снизился.

Профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн призвал не противопоставлять заслуги российской медицины западной. По его словам, достижения обеих стали вкладом в мировую науку. Такое мнение он выразил на пресс-конференции «Итоги пандемии для мира. COVID-паспорта и убыль населения», проводимой Медиагруппой «Патриот».

Как отметил Альтштейн, Россия стала первой страной, которая разработала вакцину от коронавируса, а это «большое достижение». Однако, по словам профессора, сравнивать заслуги разных стран, которые борются на общее благо, неправильно.

«Думаю, что ругать нашу медицину, противопоставлять ее западной — не очень хорошая идея. Мы стараемся преувеличить трудности на Западе и преуменьшить наши. И это неправильно. Наша медицина и вирусология вполне отличились. Мы в числе первых стран, которые создали вакцину. И это хорошо, но преуменьшать достижения мировой науки и вирусологии не следует. Наши достижения — это вклад в мировую науку. То, что у нас хорошие позиции, это большой плюс», — не сомневается спикер конференции.

Во многом успехи российской вирусологии основываются на хорошей советской базе, констатировал профессор. В частности, в Центре имени Гамалеи был создан хороший отдел молекулярной биотехнологии.

«Этот отдел собирал на протяжении многих лет нужную информацию, готовился к выполнению такого рода задачи. Отдел хорошо себя показал. Удалось быстро создать вакцину, и это хорошее достижение», — не сомневается гость «Патриота».

Новый тип вакцины создали Германия и США — препарат Pfizer/BioNTech. По словам Альтштейна, он оказался также довольно перспективным с точки зрения производства.

«Не исключаю, что может стать вопрос о Нобелевской премии для Pfizer», — предположил профессор.

На вопрос о том, не могут ли быть отмечены премией Нобеля российские вирусологи, участник онлайн-эфира отвечает однозначно:

«Нобелевская премия нашим вирусологам не полагается. Потому что все научные основы этой вакцины были хорошо разработаны в 1980-1990 годах мировой наукой. Наши исследования составляют ее часть», — отмечает профессор.

Впрочем, это не отменяет того факта, что российские ученые внесли большой вклад в мировую вирусологию, продолжил Альтштейн. Хотя стране следует нагнать западных коллег в области молекулярной биотехнологии, считает эксперт.

«Не бывает отдельно науки российской, американской, английской. Наука едина. Должны быть такие условия и возможности, чтобы наука страны была частью мировой науки. Я хвалю и наши вакцины. Это все едино. Но надо без сомнения отметить, что на Западе молекулярные биотехнологии развиты больше, чем в России. Это правда. Нам нужно расти и добиваться нового», — убежден профессор.

В октябре посольство США запретило Украине покупать российскую вакцину. По словам ведомства, отечественный препарат якобы еще не проверен. Вирусолог убежден, что подобные заявления носят исключительно политический характер.

«Американское посольство никак не является моими коллегами, поэтому к их деятельности я не отношусь. Заявления носят политический характер. К науке, к профилактике пандемии отношения это не имеет», — отметил профессор.

С другой стороны, тот факт, что Украина не хочет принимать ни российский препарат, ни налаживать у себя производство отечественной вакцины, не может не расстраивать, констатировал Альтштейн.

«Это проблема, что какие-то страны лучше обеспечены вакциной, чем другие. Речь идет о перспективах, потому что государства еще только начинают путь к тому, чтобы вакцина была во всем мире. Эта задача только стоит. Печально, что Украина не хочет признавать вакцину и не хочет принимать нашу помощь. Мы могли бы передать технологии, чтобы они могли у себя производить вакцину сами», — предложил эксперт.

Кроме того, в студии обсудили текущую обстановку с пандемией коронавирусной инфекции. По мнению Альтштейна, полную вакцинацию россиян удастся осуществить к осени этого года. А непосредственно само действие вакцины вирусологи оценивают в по меньшей мере один год.

«Вообще надеемся, что эффект от вакцины будет один год, но может быть и дольше. В течение следующего года эпидемию удастся победить. Если посмотреть на прямое развитие эпидемии по миру, то мы видим отчетливое снижение заболеваемости. Характерно для мировой кривой, для нашей страны, для США и для других государств. Последние три недели заболеваемость снижается».

Кроме того, вирусолог призвал не бояться новых инфекций. По его словам, до коронавируса последняя серьезная пандемия пришлась на 1918 год. Однако каждая эпидемия, так или иначе, имеет свое начало и конец. Профессор не исключил, что через какое-то время возникнет очередная болезнь с новым возбудителем, от человечества здесь ничего не зависит. Однако, вероятно, это произойдет еще через 100 лет.