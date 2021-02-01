Встреча СБ ООН по Украине пройдет 11 февраля

Совет Безопасности ООН (СБ ООН) проведет заседание по выполнению Минских соглашений 11 февраля.

Совет Безопасности ООН (СБ ООН) проведет заседание по выполнению Минских соглашений 11 февраля.

Встреча пройдет в онлайн-формате. Ее инициатором выступила Россия.

По словам постоянного представителя Великобритании при ООН Барбары Вудворд, программа встречи согласована. Однако, кто именно будет выступать с докладом на заседании Совбеза она не уточнила.

СБ ООН по инициативе российской стороны недавно проводил аналогичную встречу в неформальном формате. 2 декабря перед членами Совбеза выступили представители ДНР и ЛНР, а Украина, Франция и Германия принимали попытки заблокировать переговоры и не стали принимать в них участие.