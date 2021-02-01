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21:57   1 Февраля 2021
Политика

Встреча СБ ООН по Украине пройдет 11 февраля

Встреча СБ ООН по Украине пройдет 11 февраля

Совет Безопасности ООН (СБ ООН) проведет заседание по выполнению Минских соглашений 11 февраля.

Встреча пройдет в онлайн-формате. Ее инициатором выступила Россия.

По словам постоянного представителя Великобритании при ООН Барбары Вудворд, программа встречи согласована. Однако, кто именно будет выступать с докладом на заседании Совбеза она не уточнила.

СБ ООН по инициативе российской стороны недавно проводил аналогичную встречу в неформальном формате. 2 декабря перед членами Совбеза выступили представители ДНР и ЛНР, а Украина, Франция и Германия принимали попытки заблокировать переговоры и не стали принимать в них участие.

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#донбасс #украина #сб оон

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