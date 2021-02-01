Путин наградил экс-куратора медиаотрасли Волина за реализацию цифрового ТВ

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении бывшего замглавы Минцифры Алексея Волина за большой вклад в развитие проекта цифрового телевещания в стране.

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении бывшего замглавы Минцифры Алексея Волина за большой вклад в развитие проекта цифрового телевещания в стране.

Помимо этого, за переход на цифровое ТВ почетной грамоты была удостоена зампред правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. Также объявлена благодарность замглаве Минцифры РФ Олегу Иванову. Распоряжение президента было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Алексей Волин находился на посту с 2012 по 2020 год. Под его руководством в РФ была успешно реализована программа по переведу ТВ-вещания из аналогового в цифровой формат.