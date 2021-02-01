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21:00   1 Февраля 2021
Общество

Ученые рассказали о влиянии коронавируса на поражение почек

Ученые рассказали о влиянии коронавируса на поражение почек

Коронавирус может нарушить работу почек и привести к развитию альбуминурии, сообщил эксперт Йельского университета.

Профессор Чукри бин Мамун из Йельского университета рассказал о разработанном учеными специальном тесте, который позволяет выявить обрывки белковых молекул в моче. При получении и анализе результатов теста специалисты пришли к выводу, как часто заболевание COVID-19 приводило к проникновению белка в почки и прочие органы. Подчеркивается, что молекулы S-белка были найдены только в моче взрослых людей.

Участники исследования с нарушением работы почек были подвержены аномально высокой концентрации альбумина в моче. Это означало серьезное повреждение органа.

Более чем за год существования COVID-19 ученые выяснили, что болезнь поражает не только легкие, но и ряд других органов. Из-за этого больные часто жалуются на проблемы с пищеварительной и кровеносной системой, а также потерю обоняния. Возможное проникновение коронавируса в головной мозг может привести к серьезным нарушениям его функционирования.

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#вирус #исследование #почки #пандемия

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