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20:56   1 Февраля 2021
Общество

Глава Рособрнадзора сообщил о готовности к ЕГЭ по информатике на компьютерах

Глава Рособрнадзора сообщил о готовности к ЕГЭ по информатике на компьютерах

Все российские регионы готовы к проведению Единого государственного экзамена по информатике на компьютерах, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Российские школы получили необходимое оборудование. Весной работа с компьютерами будет проверена в штатном режиме, сообщает пресс-служба главы Рособрнадзора. Абсолютное большинство директоров учебных заведений имеют знания и опыт, чтобы применять во время обучения цифровые технологии.

Сейчас в учебных заведениях появилось много молодых учителей. Сложности во время обучения в дистанционном режиме отмечались в основном с пожилыми преподавателями. Многие педагоги прошли специальную переподготовку, чтобы иметь возможности проводить занятия с помощью компьютеров.

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#компьютер #обучение #школы

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