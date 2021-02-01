Глава Рособрнадзора сообщил о готовности к ЕГЭ по информатике на компьютерах

Все российские регионы готовы к проведению Единого государственного экзамена по информатике на компьютерах, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Все российские регионы готовы к проведению Единого государственного экзамена по информатике на компьютерах, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Российские школы получили необходимое оборудование. Весной работа с компьютерами будет проверена в штатном режиме, сообщает пресс-служба главы Рособрнадзора. Абсолютное большинство директоров учебных заведений имеют знания и опыт, чтобы применять во время обучения цифровые технологии.

Сейчас в учебных заведениях появилось много молодых учителей. Сложности во время обучения в дистанционном режиме отмечались в основном с пожилыми преподавателями. Многие педагоги прошли специальную переподготовку, чтобы иметь возможности проводить занятия с помощью компьютеров.