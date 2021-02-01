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20:56   1 Февраля 2021
Политика

СК продлил до мая срок следствия по «делу ФБК»

СК продлил до мая срок следствия по «делу ФБК»

Срок предварительного следствия по уголовному делу о легализации денежных средств в отношении «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) продлен до 3 мая.

Следственный комитет продлил срок предварительного расследования по делу о легализации ФБК денежных средств в размере более 75 млн. рублей.

Ранее стало известно, что сотрудники запрещенной в РФ организации могли вывести порядка 587 млн. рублей преступным путем. В числе подозреваемых восемь человек из близкого окружения Алексея Навального. Сам блогер выступал как организатор и не принимал участия в финансовых операциях.

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#деньги #навальный #фбк

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