Глава «Родины» обсудил перспективы сотрудничества с сербскими коллегами

Глава партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев провел переговоры с лидером партии «Сербские правые» Мишей Вацичем.

Глава партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев провел переговоры с лидером партии «Сербские правые» Мишей Вацичем.

Журавлев заявил, что ему удалось ознакомиться с программой партии «Сербские правые», а также отметил, что он во многом солидарен с сербскими коллегами.

«Уверен, что наше сотрудничество только начинается и это хороший заряд на будущие совместные действия. Сербы — пожалуй, единственные, кто является нашими настоящими друзьями на Западе, в Европе. Но думаю, мы мало еще совершаем совместных действий против коллективного Запада. Мы выступаем за теснейшее сотрудничество между нашими странами, нашими народами», — пояснил он.

Вацич признался, что рад своему визиту в Россию и знакомству с руководством партии «Родина», которая также поддерживает традиционные ценности.

«У Сербии и России не только совместное прошлое, но и совместное будущее. Нет других народов, кто, как сербы, любит Россию», — заявил он, отметив, что готов к любому сотрудничеству с партией «Родина».

В свою очередь Журавлев предложил коллегам из Сербии подумать о подписании соглашения о сотрудничестве между партией «Родина» и «Сербские правые».