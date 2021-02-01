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20:40   1 Февраля 2021
Общество

Глава ДНР сделал прививку от коронавируса российской вакциной

Глава ДНР сделал прививку от коронавируса российской вакциной

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прошел вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщили в пресс-службе правительства ДНР.

Пушилин сделал прививку от коронавируса в донецкой Центральной городской клинической больнице №6, следует из сообщения. Политик прошел медосмотр перед процедурой, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

Российский препарат «Спутник V» хорошо себя зарекомендовал в ходе клинических испытаний, поэтому Пушилин не боится побочных эффектов, признался он ранее журналистам. По мнению политика, вакцинация от COVID-19 — это гражданский долг любого ответственного жителя ДНР.

Первые дозы российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступили в ДНР 30 января 2021 года. Первые прививки от COVID-19 получили врачи, учителя и другие жители республики из групп риска.

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#пушилин #вакцинация #коронавирус #Спутник V

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