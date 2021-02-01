Глава ДНР сделал прививку от коронавируса российской вакциной

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прошел вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщили в пресс-службе правительства ДНР.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прошел вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщили в пресс-службе правительства ДНР.

Пушилин сделал прививку от коронавируса в донецкой Центральной городской клинической больнице №6, следует из сообщения. Политик прошел медосмотр перед процедурой, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

Российский препарат «Спутник V» хорошо себя зарекомендовал в ходе клинических испытаний, поэтому Пушилин не боится побочных эффектов, признался он ранее журналистам. По мнению политика, вакцинация от COVID-19 — это гражданский долг любого ответственного жителя ДНР.

Первые дозы российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступили в ДНР 30 января 2021 года. Первые прививки от COVID-19 получили врачи, учителя и другие жители республики из групп риска.