США обостряют конфликт Украины и Китая из-за «Мотор Сич»
Украинские власти, изначально одобрявшие продажу авиастроительного завода «Мотор Сич» китайским инвесторам, вопреки национальным интересам прикладывают все усилия, чтобы исполнить распоряжение Вашингтона и не допустить реализации сделки.
Это делается несмотря на то, что Китай является крупнейшим торговым партнером Украины, в то время, как торговый оборот между Украиной и Соединенными Штатами Америки невелик.
Об этом пишет украинский журналист Павел Волков, комментируя разгон силами Службы безопасности Украины собрания акционеров «Мотор Сич», которое должно было пройти 31 января, а также введение Киевом санкций против китайской компании, вложившей средства в украинское предприятие, и ее собственника Ван Цзина.
«Ситуация оригинальная — акции куплены, а покупатель не допущен к своей собственности без возврата вложенных им денег. Схема достойная крышуемого бандой гопников уличного наперсточника, но вряд ли она приемлема для государства, провозглашающего евроинтеграционный курс развития», — пишет автор материала.
При этом Волков подчеркивает, что метрополию не волнуют интересы колонии, и тем более ее проблемы. Весь вопрос теперь заключается в том, какими издержками обернется для Украины международный скандал, который она сама и развязала, подчиняясь приказам США и разрывая взаимовыгодную сделку со своим крупнейшим экономическим партнером.
Впрочем, заключает Волков, все издержки, как обычно лягут на плечи украинских граждан, так как у государственных чиновников на Украине все в любом случае будет хорошо.
Напомним, ранее собственник китайской компании Skyrizon Ван Цзин, прокомментировал противоправные действия, направленные на разрыв уже заключенной сделки по приобретению завода «Мотор Сич».
«Мы решительно выступаем против преступных действий государства Украина, касающихся подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью, политизации нормальной экономической и торговой деятельности, злоупотребления государственной властью и необоснованного давления на китайские предприятия», — написал Ван Цзин на сайте предприятия.