Украинские власти, изначально одобрявшие продажу авиастроительного завода «Мотор Сич» китайским инвесторам, вопреки национальным интересам прикладывают все усилия, чтобы исполнить распоряжение Вашингтона и не допустить реализации сделки.

Украинские власти, изначально одобрявшие продажу авиастроительного завода «Мотор Сич» китайским инвесторам, вопреки национальным интересам прикладывают все усилия, чтобы исполнить распоряжение Вашингтона и не допустить реализации сделки.

Это делается несмотря на то, что Китай является крупнейшим торговым партнером Украины, в то время, как торговый оборот между Украиной и Соединенными Штатами Америки невелик.

Об этом пишет украинский журналист Павел Волков, комментируя разгон силами Службы безопасности Украины собрания акционеров «Мотор Сич», которое должно было пройти 31 января, а также введение Киевом санкций против китайской компании, вложившей средства в украинское предприятие, и ее собственника Ван Цзина.

«Ситуация оригинальная — акции куплены, а покупатель не допущен к своей собственности без возврата вложенных им денег. Схема достойная крышуемого бандой гопников уличного наперсточника, но вряд ли она приемлема для государства, провозглашающего евроинтеграционный курс развития», — пишет автор материала.

При этом Волков подчеркивает, что метрополию не волнуют интересы колонии, и тем более ее проблемы. Весь вопрос теперь заключается в том, какими издержками обернется для Украины международный скандал, который она сама и развязала, подчиняясь приказам США и разрывая взаимовыгодную сделку со своим крупнейшим экономическим партнером.

Впрочем, заключает Волков, все издержки, как обычно лягут на плечи украинских граждан, так как у государственных чиновников на Украине все в любом случае будет хорошо.

Напомним, ранее собственник китайской компании Skyrizon Ван Цзин, прокомментировал противоправные действия, направленные на разрыв уже заключенной сделки по приобретению завода «Мотор Сич».