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20:25   1 Февраля 2021
Политика

Турция может принять новую конституцию

Турция может принять новую конституцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в стране может быть разработана новая конституция.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Анкаре. Процесс создания положений конституции должен быть прозрачным, отметил президент.

"Возможно, настало время обсудить новую Конституцию Турции. Мы можем приступить к этому в предстоящий период", – сказал турецкий лидер.

Итоговый текст конституции должен быть представлен гражданам страны перед принятием. Действующая конституция уже несколько раз подвергалась изменениям.

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