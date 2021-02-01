Турция может принять новую конституцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в стране может быть разработана новая конституция.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в стране может быть разработана новая конституция.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Анкаре. Процесс создания положений конституции должен быть прозрачным, отметил президент.

"Возможно, настало время обсудить новую Конституцию Турции. Мы можем приступить к этому в предстоящий период", – сказал турецкий лидер.

Итоговый текст конституции должен быть представлен гражданам страны перед принятием. Действующая конституция уже несколько раз подвергалась изменениям.