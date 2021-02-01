Баранец назвал "пьяненькими" авторов The Drive, заявивших о превосходстве F-15

Бахвальство западных СМИ о способности F-15E обойти С-400 распространяют "недоумки", которые ничего не знают о российской противовоздушной обороне.

Бахвальство западных СМИ о способности F-15E обойти С-400 распространяют "недоумки", которые ничего не знают о российской противовоздушной обороне.

Такое нелестное мнение о западной прессе выразил в беседе с "ПолитРоссией" военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец, отреагировав на публикацию журнала The Drive. Его авторы опрометчиво заявили, что американский истребитель F-15 вместе со стелс-ракетой AGM-158В смог бы бросить вызов российским системам ПВО, и С-400 в частности.

Однако Баранец настоял на том, что подобные публикации следует рассматривать как "детское бахвальство", которое распространяют некомпетентные корреспонденты. Максимальная высота, которую может набрать F-15 составляет 20 километров, тогда как комплекс С-400 действует на цели в радиусе 600 километров, что оставляет американской авиации крайне мало шансов на выживание.

"Ну, и это не самое главное. Наверное, туповатые американцы представляют, что у С-400 все ракеты одинаковы. Значит, их разведка очень хреново работает, потому что у нас есть ракеты, которые достают до ближнего космоса," — отметил собеседник "ПолитРоссии".

Кроме того, Баранец отметил, на страже российских стоят дежурные силы ВКС РФ, с истребителями Су-30 и МиГ-31, вооруженные "Кинжалами" и имеет ракетами "воздух — воздух".

"А о превосходстве пьяненький американский аналитик может рассказывать сказки какой-нибудь такой же пьяненькой американской проститутке в каком-нибудь ресторане "Пятница", может только эта дура и поверит," — отметил Баранец.

Резюмируя свой отзыв на статью, обозреватель отметил, что подобные "сказки" уместно рассказывать лишь излишне доверчивым людям, которые не обладают информацией о тактико-технических характеристиках ПВО, а серьезным изданиям заниматься подобной пропагандой должно быть стыдно.