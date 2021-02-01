Японцы представили новые очки для имитации плача

Японские инженеры создали очки, выделяющие искусственные слезы, для проверки своей гипотезы, сообщают эксперты университета в Токио.

Японские инженеры создали очки, выделяющие искусственные слезы, для проверки своей гипотезы, сообщают эксперты университета в Токио.

Очки для имитации слез были созданы ради исследования, показавшего зависимость грусти окружающих от самого владельца очков. Существует гипотеза, что даже искусственная мимика имеет возможность повлиять на настроение человека.

Специалисты из Токийского университета создали оправу для очков на 3D-принтере. В очках находятся электромагнитные клапаны и шприц с пружинами. От шприца подведены две трубки к носоупорам. Вода начинает течь по команде от встроенной платы при открытии клапана. Вес очков вместе с водой составляет 72 грамма.

Участникам эксперимента показывали нейтральные изображения и подавали «слезы» через некоторые интервалы. Как оказалось, это мешало им сконцентрироваться на просмотре. Также выяснилось, что имитирующие плач очки снижают настроение как у их носителей, так и у окружающих.