20:13 1 Февраля 2021Происшествия
Совершивший жесткую посадку парапланерист скончался по пути в подмосковную больницу
Параплан совершил жесткую посадку в подмосковной деревне Федоровское. Как минимум один человек получил несовместимые с жизнью травмы.
Параплан совершил жесткую посадку в подмосковной деревне Федоровское. Как минимум один человек получил несовместимые с жизнью травмы.
Пострадавший при посадке пилот скончался по дороге в медучреждение. По данным врачей, травмы парапланериста были крайне тяжелыми. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Информация о других пострадавших пока не поступала. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версии о неисправности летательного аппарата и несоблюдении техники безопасности при эксплуатации устройства. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.