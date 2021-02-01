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20:13   1 Февраля 2021
Происшествия

Совершивший жесткую посадку парапланерист скончался по пути в подмосковную больницу

Совершивший жесткую посадку парапланерист скончался по пути в подмосковную больницу

Параплан совершил жесткую посадку в подмосковной деревне Федоровское. Как минимум один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

Пострадавший при посадке пилот скончался по дороге в медучреждение. По данным врачей, травмы парапланериста были крайне тяжелыми. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Информация о других пострадавших пока не поступала. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версии о неисправности летательного аппарата и несоблюдении техники безопасности при эксплуатации устройства. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

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#смерть #умер #параплан

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