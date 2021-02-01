Вдовиченков считает, что со смертью Василия Ланового ушла "целая эпоха"

Известный актер Владимир Вдовиченков поделился воспоминаниями о народном артисте СССР Василии Лановом, с которым вместе служил в Театре имени Вахтангова.

Известный актер Владимир Вдовиченков поделился воспоминаниями о народном артисте СССР Василии Лановом, с которым вместе служил в Театре имени Вахтангова.

Легендарный актер Василий Лановой проработал в Театре имени Вахтангова более 60 лет. Вдовиченков с сожалением отметил, что ему так и не удалось сыграть в одном спектакле вместе с народным артистом. Однако даже во время коротких встреч в коридоре Лановой поражал своей мощью и энергией.

"Когда я его видел, он всегда куда-то шел по делу. Так стремительно, как комета. Всегда такой эффектный, красивый, с хорошим голосом. Он был для меня олицетворением актера с большой буквы. Я всегда на него смотрел, открыв рот. Я даже боялся с ним заговорить", — признался Вдовиченков в интервью "Газете.ru".

Он отметил, что именно фильм с участием Василия Ланового "Алые Паруса" — одно из самых ярких впечатлений его детства. По словам Вдовиченкова, картина буквально "открыла новый мир" для него. А "Офицеров" актер назвал лучшим образцом советского кинематографа. Он подчеркнул, что со смертью Ланового словно ушла целая эпоха.

Народный артист СССР ушел из жизни 28 января от осложнений, вызванных коронавирусом. Проводить в последний путь Ланового пришли сотни людей. Из здания театра гроб с телом актера выносили под длительные аплодисменты и крики "браво".