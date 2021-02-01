Берлин выступил против введения санкций в отношении "СП-2"

Призыв Франции остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" ошибочен и необоснован. Такую точку зрения выразил депутат немецкого бундестага (парламента) Клаус Эрнст.

Призыв Франции остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" ошибочен и необоснован. Такую точку зрения выразил депутат немецкого бундестага (парламента) Клаус Эрнст.

Государственный секретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон ранее заявил о возможном расширении антироссийских санкций. По его словам, Европейский союз рассматривает вариант, подразумевающий распространение ограничений на российско-немецкий газопровод.

Германский политик раскритиковал предложение французской стороны. По мнению Эрнста, остановка утвержденного проекта повлечет рост цен на газ для немецких потребителей.