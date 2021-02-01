Политолог Попов рассказал о последствиях включения США в «нормандский формат»

Необходимо разделять такие понятия, как присоединение США к нормандскому формату и простое участие американцев в переговорах по мирному урегулированию в Донбассе. Если Вашингтон захочет присоединиться к «нормандкой четверке», Россия выступит против.

Необходимо разделять такие понятия, как присоединение США к нормандскому формату и простое участие американцев в переговорах по мирному урегулированию в Донбассе. Если Вашингтон захочет присоединиться к «нормандкой четверке», Россия выступит против.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал украинский политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов.

Комментируя сообщение немецкого издания Der Spiegel о том, что президент США Джо Байден и глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен якобы недовольны отсутствием прогресса в процессе мирного урегулирования в Донбассе и рассматривают возможность подключения к нормандскому формату, политолог усомнился в таком развитии событий.

По словам эксперта, подобные заявления — всего лишь слухи. К тому же многие путают простое участие в переговорах по Донбассу с присоединением к нормандскому формату. Эти понятия путает даже украинский президент Владимир Зеленский, это стало ясно из его интервью американской компании НВО.

«С одной стороны, он говорит о вовлечении американцев в нормандский формат, а когда идет речь о конкретизации, видно, что он хочет восстановления вот этого поста (спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины)», — отмечает Попов.

При этом политолог напомнил, что в то время, когда должность представителя Госдепа США по вопросам Украины существовала и ее занимали сначала Виктория Нуланд, а затем Курт Волкер, американцы регулярно принимали участие в консультациях с участием России. Но потом этот механизм перестал работать.

«Просто так войти в переговорный формат любой стране нельзя без согласия всех участников. Ясно, что Россия будет против этого, — подчеркнул эксперт. — И поэтому это просто фразы, которые показывают, что американцы заинтересованы в участии в переговорах по Украине».

Также Алексей Попов объяснил, почему именно Россия, Франция и Германия создали вместе с Украиной нормандский переговорный формат. В 2015 году именно эти страны, после проведенной в Минске встречи в формате «Россия – ЕС – Украина» согласовали Минские соглашения, продемонстрировав эффективность созданного нормандского формата.

Последующие годы показали, что этот механизм работает, хоть и с переменным успехом, добавил эксперт. При этом Россия выяснила, что посредничество Германии и Франции позволяет договариваться с Украиной, поэтому для нее нет смысла в привлечении каких-то дополнительных участников.