Пассажиры брюссельского метро пострадали во время нападения мужчины с ножом

Злоумышленник с холодным оружием в руках напал на людей на станции Gare de l'Ouest в брюссельском метрополитене. Несколько человек пострадали.

Злоумышленник с холодным оружием в руках напал на людей на станции Gare de l'Ouest в брюссельском метрополитене. Несколько человек пострадали.

Сотрудники местных правоохранительных служб уже смогли задержать предполагаемого преступника на месте происшествия и провести эвакуацию мирных жителей. Один из очевидцев события рассказал о том, что жертвой агрессора стала женщина, которая получила удар в область горла, передают местные СМИ. Сведений о других пострадавших пока не поступало.