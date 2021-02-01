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19:42   1 Февраля 2021
Происшествия

Пассажиры брюссельского метро пострадали во время нападения мужчины с ножом

Пассажиры брюссельского метро пострадали во время нападения мужчины с ножом

Злоумышленник с холодным оружием в руках напал на людей на станции Gare de l'Ouest в брюссельском метрополитене. Несколько человек пострадали.

Сотрудники местных правоохранительных служб уже смогли задержать предполагаемого преступника на месте происшествия и провести эвакуацию мирных жителей. Один из очевидцев события рассказал о том, что жертвой агрессора стала женщина, которая получила удар в область горла, передают местные СМИ. Сведений о других пострадавших пока не поступало.

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#метро #брюссель #нож

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