Урну со второй частью праха Легкоступовой предали земле в Москве

Дочь покойной певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль рассказала, что семья предала земле вторую часть праха артистки еще в конце 2020 года.

Дочь покойной певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль рассказала, что семья предала земле вторую часть праха артистки еще в конце 2020 года.

Исполнительница хита "Ягода-Малина" Валентина Легкоступова внезапно умерла летом 2020 года, не дожив до 55-летия всего несколько месяцев. 30 декабря артистка могла бы отметить юбилей. Именно к этой дате дети певицы приурочили траурную церемонию — они предали земле вторую часть праха заслуженной артистки России.

"Это было более полутора месяца назад. Церемония была приурочена к юбилею и дню памяти", — рассказала в беседе с Пятым каналом дочь певицы Анэтта Бриль.

Еще при жизни Валентина Легкоступова говорила, что не хочет традиционных похорон. Она мечтала о том, что ее прах развеют над Черным морем. Так и случилось. Дочь и сын артистки разделили прах на две части. Одну развеяли, а вторая теперь находится на Троекуровском кладбище в Москве.