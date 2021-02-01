ВС ЦАР отразили атаки боевиков благодаря консультациям российских инструкторов

Россия помогла стабилизировать обстановку в Центральноафриканской Республике на фоне президентских выборов.

Россия помогла стабилизировать обстановку в Центральноафриканской Республике на фоне президентских выборов.

Как отметил советник президента ЦАР по вопросам безопасности Валерий Захаров, вооруженные силы страны (FACA) успешно отразили атаки боевиков из "Коалиции патриотов за перемены". Политик при этом указал на важную роль российских инструкторов, которые официально находятся в республике для обучения военнослужащих и консультации военачальников, передает ФАН.

Захаров напомнил, что во время президентских выборов 27 декабря Москва помогла властям ЦАР обеспечить безопасность на избирательных участках. Кроме того, советник положительно оценил действия миссии ООН и представителей Руанды в урегулировании ситуации в регионе.