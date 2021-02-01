Соцсети и Telegram стали орудием иноагента ФБК для организации митингов

Сторонники блогера Алексея Навального "обкатывают" западные технологии по управлению митингами из-за рубежа, которые уже применяли в Белоруссии.

Сторонники блогера Алексея Навального "обкатывают" западные технологии по управлению митингами из-за рубежа, которые уже применяли в Белоруссии.

Во время незаконных акций в Российской Федерации, которые прошли 31 января проходила "обкатка" технологии координации протестов через Telegram-каналы. В этом косвенно признался директор признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов. Такой же подход к организации протестов использовали для управления группами в Белоруссии. Они активно разрабатывались западными фондами.

Директор ФБК решил покинуть Россию и сбежать в Европу в преддверии протестов. В интервью телеканалу "Дождь" он сообщил, что считает акцию 31 января очень успешной, а также добавил, что штабы блогера Алексея Навального смогли успешно координировать протесты через социальные сети.

"Наша идея, что штабы Навального смогут в своих городах координировать протест через телеграм-каналы, сработала», — подчеркнул Жданов.

Разработкой технологий управления протестными массами через Telegram занимаются западные НКО. Один из крупнейших представителей — фонд Action Institute. Он имеет тесные связи с признанной в РФ нежелательной организацией Free Russia Foundation. Проверенные на практике в Белоруссии технологии координации протестных групп Action Institute использует на вебинарах под названием «Медиа-экосистема белорусской революции» при обучении активистов. Такие вебинары проводят исследователи, получившие знания в Оксфорде.