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19:05   1 Февраля 2021
Происшествия

Полиция Тулона поднята по тревоге из-за отрезанной человеческой головы

Полиция Тулона поднята по тревоге из-за отрезанной человеческой головы

Полиция французского Тулона проводит проверку после того, как очевидцы обнаружили отрезанную голову в картонной коробке. Ее выбросили из окна одного из жилых домов.

Об инциденте, который произошел в центре города, рассказала газета Ouest-France. К рейду присоединились пожарные в 15:00 . Корреспонденты отметили, что полиция оцепила место происшествия и уже задержала первого подозреваемого. Им стал мужчина, который проживал в квартире на третьем этаже дома у места инцидента. Журналистам удалось снять его момент появления в окне. Очевидцы рассказали, что у задержанного были окровавлены руки. Других подробностей СМИ пока не приводят.

Французская радиостанция BFM TV передала, что в ночь перед происшествием в квартал приезжала полиция в связи с потасовкой двух бездомных, которых не впустил к себе хозяин одной из квартир. Считается, что отрубленная голова принадлежит одному из них.

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#франция #тулон #обезглавленное тело

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