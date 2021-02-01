Егор Крид займет судейское кресло в новом сезоне детского "Голоса"

Рэпер и бывший участник Black Star Егор Крид станет наставником в восьмом сезоне шоу "Голос. Дети". Об этом сообщается в пресс-релизе Первого канала.

Рэпер и бывший участник Black Star Егор Крид станет наставником в восьмом сезоне шоу "Голос. Дети". Об этом сообщается в пресс-релизе Первого канала.

Информация, что Егор Крид может стать наставником в популярном музыкальном проекте, появилась еще в 2016 году. Сам рэпер подтвердил, что на протяжении нескольких лет вел переговоры с Первым каналом, однако по разным причинам сотрудничество постоянно срывалось. Теперь же официально Крид займет судейское кресло в восьмом сезоне.

"Буду рад поделиться своим опытом с участниками, а с кем-то, возможно, продолжу сотрудничество и после", — заявил известный рэпер.

Кроме Егора Крида, в новом сезоне в качестве наставников появятся Светлана Лобода и Баста, говорится в пресс-релизе, попавшем в распоряжение "Политической экспертизы". В скором времени начнется первый этап проекта — "Слепые прослушивания". В этом году, помимо детей из России, звездное жюри будут покорять юные участники из Турции, Финляндии и Египта. Ведущими, как и в прошлых сезонах, стали Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.