Вирусолог объяснил разницу между вакцинами «Спутник V» и Pfizer

В студии Медиагруппы «Патриот» обсудили эффективность двух препаратов.

Профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, в чем состоит главное отличие между российской вакциной «Спутник V» и препаратом, разработанным компанией из США Pfizer и немецкой фирмой BioNTech. Об этом он рассказал на пресс-конференции «Итоги пандемии для мира. COVID-паспорта и убыль населения», проводимой Медиагруппой «Патриот».

«Наша вакцина и вакцина Pfizer — очень разные. Pfizer — это вирусный РНК, который вызывает образование специфического белка, который, в свою очередь, вызывает иммунитет. Наша вакцина — это аденовирус, в состав которого включен ген того же самого белка. Вы получаете синтез этого белка. По сути, это один и тот же белок, вызывающий иммунитет», — сказал Альтштейн.

По словам гостя «Патриота», и российский, и американо-германский препараты серьезных побочных эффектов не вызывают.

«Что касается побочных эффектов, то хотя и проявляются разные, но в целом нет негативных свидетельств. Pfizer проверялась во многих странах — больших побочных эффектов не было. В США уже на миллионах людей испытывается. Тяжких не было», — не сомневается профессор.

Вместе с тем, на днях почти все постояльцы дома престарелых в городе Лагартера Испании заразились коронавирусом нового типа после того, как получили первую дозу вакцины компаний Pfizer и BioNTech. По сообщению El Diario, инфицировались 77 из 78 постояльцев пансионата, семеро из них скончались. А до этого в США через несколько дней после вакцинации скончался врач.

Семеро человек уже скончались: После вакцинации постояльцев в доме престарелых в Испании случилась вспышка ковида На данный момент заражены все пожилые люди https://t.co/3v9Bl9BCvh pic.twitter.com/ADNjXnmKGd — @kpru (@kpru) February 1, 2021

В настоящий момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи, и «ЭпиВакКорона», созданная новосибирской компанией «Вектор». В декабре в Москве стартовала вакцинация препаратом «Спутник V». 18 января президент страны Владимир Путин поручил массовую вакцинацию населения.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что «Спутник V» продемонстрировал на клинических испытаниях в стране 100% эффективности. По его словам, у пациентов не было выявлено никаких осложнений.

«Мы провели испытания в Венесуэле, и она эффективна на сто процентов», — сказал он.

В США население прививают препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании одобрили использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что привился два месяца назад «одной из российских вакцин». Название препарата политик намеренно не озвучил, чтобы «не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой», поскольку все российские разработки эффективны.