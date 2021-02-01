Суд до 23 марта отправил под домашний арест Киру Ярмыш

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киры Ярмыш, которую подозревают в нарушении санитарных норм.

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киры Ярмыш, которую подозревают в нарушении санитарных норм.

Инстанция удовлетворила поданное ходатайство следствия, которое просило о домашнем аресте для Ярмыш. Ее ранее задержали во время незаконного митинга вместе с сотрудником признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Николаем Ляскиным, сообщает Федеральное агентство новостей. В отношении мужчины инкриминировали аналогичную статью. Пока решение в отношении второго подозреваемого еще не приняли.