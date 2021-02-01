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18:38   1 Февраля 2021
Происшествия

Суд до 23 марта отправил под домашний арест Киру Ярмыш

Суд до 23 марта отправил под домашний арест Киру Ярмыш

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киры Ярмыш, которую подозревают в нарушении санитарных норм.

Инстанция удовлетворила поданное ходатайство следствия, которое просило о домашнем аресте для Ярмыш. Ее ранее задержали во время незаконного митинга вместе с сотрудником признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Николаем Ляскиным, сообщает Федеральное агентство новостей. В отношении мужчины инкриминировали аналогичную статью. Пока решение в отношении второго подозреваемого еще не приняли.

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#суд #домашний арест #ярмыш

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