Президент РФ высоко оценил заслуги Ельцина

Первый президент России Борис Ельцин не боялся брать на себя ответственность за судьбу страны, заявил российский лидер Владимир Путин.

Первый президент России Борис Ельцин не боялся брать на себя ответственность за судьбу страны, заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент РФ возложил цветы к могиле Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве. По словам главы государства, страна должна помнить о таких людях, как Борис Ельцин. Он не боялся брать ответственность за собственные действия и судьбу государства, считает российский лидер.

Отметим, что 1 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина.