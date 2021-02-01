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18:35   1 Февраля 2021
Политика

Президент РФ высоко оценил заслуги Ельцина

Президент РФ высоко оценил заслуги Ельцина

Первый президент России Борис Ельцин не боялся брать на себя ответственность за судьбу страны, заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент РФ возложил цветы к могиле Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве. По словам главы государства, страна должна помнить о таких людях, как Борис Ельцин. Он не боялся брать ответственность за собственные действия и судьбу государства, считает российский лидер.

Отметим, что 1 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина.

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#россия #путин #ельцин

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