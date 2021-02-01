Голикова рассказала о ситуации с ВИЧ в России

Более 1,1 млн россиян живут с ВИЧ, такие предварительные данные озвучила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Более 1,1 млн россиян живут с ВИЧ, такие предварительные данные озвучила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

По данным Роспотребнадзора, ВИЧ — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний. В 2020 году на 100 тысяч населения новых случаев заболевания зарегистрировано 40,77, уточнила Голикова. Она отметила, что за 2017–2018 годы число выявленных заболевших снизилось на 7%.

В 2020 году зарегистрировано на 4,3% меньше летальных исходов среди больных с ВИЧ, средний возраст умерших — 39 лет. Основной причиной смерти у ВИЧ-инфицированных является туберкулез, сообщила вице-премьер.

Наблюдаются успехи в профилактике передачи инфекции от матери к плоду. В 2020 году у 13 тысяч ВИЧ-инфицированных матерей родились 165 детей с подтвержденным диагнозом вируса иммунодефицита человека. В последние годы болезнь стали чаще диагностировать в более позднем возрасте, за прошлый год количество заболевших ВИЧ в возрасте 30 лет составило 85,3%. Средний возраст инфицированных россиян —от 30 до 44 лет, отметила Голикова.

В России утверждена государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в стране на период до 2030 года. Ее цель состоит в том, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью, сообщает телеканал "360".