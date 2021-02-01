Кедми: Москва лишила США всех военных козырей против России

Россия в годы президентства Владимира Путина смогла полностью лишить Соединенные Штаты Америки возможности оказывать на себя силовое давление.

Россия в годы президентства Владимира Путина смогла полностью лишить Соединенные Штаты Америки возможности оказывать на себя силовое давление.

Такое мнение в эфире интернет-канала «Обратный отсчет» высказал военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми.

Политика США в отношении РФ, по словам эксперта, вне зависимости от личности очередного американского президента, базировалась на трех китах, первым из которых является наращивание давления путем военного превосходства Америки, ограничивающего свободу действий России. Вторым китом является использование пропаганды, чтобы спровоцировать «взрыв» изнутри, а третьим – экономическое давление, призванное ограничить развитие России.

Однако Россия к 2015 году лишила Вашингтон опоры на первого кита – возможности давить с позиции военного превосходства. При президенте Владимире Путине в России на вооружение были приняты новейшие стратегические и тактические комплексы, аналогов которым у Америки не просто нет, но и не ожидается в обозримом будущем. В первую очередь, по словам Кедми, речь идет о гиперзвуковых ракетах «Кинжал», «Авангард», «Циркон», ядерном подводном беспилотнике «Буревестник» и других современных разработках российского ВПК.

«Продление СНВ-3 выбило первую составляющую из повестки. Американцы поняли, что самое страшное для них – военные действия против России. Москва за последние пять лет достигла полного стратегического превосходства и сделала невозможной никакую войну со стороны США», — подчеркивает израильский эксперт.

Все планы нападения Соединенных Штатов на Россию рухнули, после того, как Россия продемонстрировала свое новейшее оружие. И у американцев не осталось других вариантов – только вывести возможный военный конфликт с Россией за скобки, чтобы больше не возвращаться к этой теме.

В то же время, другие составляющие привычной американской политики давления на Россию – внутренние провокации и экономические санкции – по-прежнему остаются в арсенале США.

В перспективе, по мнению израильского эксперта, Россия продолжит работать над усилением своего военного превосходства, путем развития новейших разработок в сфере вооружений. А США в это время будут наращивать пропагандистские и экономические усилия, направленные против РФ, избегая при этом прямых военных конфронтаций.