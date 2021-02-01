Москва рассчитывает на политический диалог в Мьянме

Россия надеется, что ситуацию в Мьянме удастся мирно урегулировать. Мнение Москвы озвучила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Россия надеется, что ситуацию в Мьянме удастся мирно урегулировать. Мнение Москвы озвучила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Стороны кризиса должны выйти на политический диалог в соответствии с действующим законодательством, говорится в комментарии спикера МИД, размещенном на сайте ведомства.

Москва продолжает внимательно следить за ситуацией в республике. В МИД порекомендовали россиянам, находящимся в Мьянме, избегать мест скопления людей.