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18:04   1 Февраля 2021
Политика

Москва рассчитывает на политический диалог в Мьянме

Москва рассчитывает на политический диалог в Мьянме

Россия надеется, что ситуацию в Мьянме удастся мирно урегулировать. Мнение Москвы озвучила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Стороны кризиса должны выйти на политический диалог в соответствии с действующим законодательством, говорится в комментарии спикера МИД, размещенном на сайте ведомства.

Москва продолжает внимательно следить за ситуацией в республике. В МИД порекомендовали россиянам, находящимся в Мьянме, избегать мест скопления людей.

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#захарова #переворот #мьянма

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