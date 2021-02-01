18:04 1 Февраля 2021Политика
Москва рассчитывает на политический диалог в Мьянме
Россия надеется, что ситуацию в Мьянме удастся мирно урегулировать. Мнение Москвы озвучила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Россия надеется, что ситуацию в Мьянме удастся мирно урегулировать. Мнение Москвы озвучила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Стороны кризиса должны выйти на политический диалог в соответствии с действующим законодательством, говорится в комментарии спикера МИД, размещенном на сайте ведомства.
Москва продолжает внимательно следить за ситуацией в республике. В МИД порекомендовали россиянам, находящимся в Мьянме, избегать мест скопления людей.