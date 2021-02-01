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17:54   1 Февраля 2021
Общество

Минздрав разъяснил, в каком случае россиян доставят в вытрезвитель

Минздрав разъяснил, в каком случае россиян доставят в вытрезвитель

Министерство здравоохранения Российской Федерации напомнило о правилах работы вытрезвителей.

Решение о создании таких учреждений каждый регион принимает самостоятельно. В вытрезвители будут доставлять тех, кто находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность. Однако при этом человек не должен нуждаться в медицинской помощи. Законы о восстановлении в РФ системы вытрезвителей и праве полицейских доставлять туда пьяных граждан подписал российский лидер Владимир Путин.

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#россия #минздрав #вытрезвитель

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