Минздрав разъяснил, в каком случае россиян доставят в вытрезвитель

Министерство здравоохранения Российской Федерации напомнило о правилах работы вытрезвителей.

Министерство здравоохранения Российской Федерации напомнило о правилах работы вытрезвителей.

Решение о создании таких учреждений каждый регион принимает самостоятельно. В вытрезвители будут доставлять тех, кто находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность. Однако при этом человек не должен нуждаться в медицинской помощи. Законы о восстановлении в РФ системы вытрезвителей и праве полицейских доставлять туда пьяных граждан подписал российский лидер Владимир Путин.