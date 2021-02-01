Сатановский: Запад применяет к РФ стратегию давления, отработанную на Израиле

Происходящие в России события чрезвычайно интересуют политиков и дипломатов из США и Европы, которые считают своим долгом немедленно высказаться по любому поводу. При этом бревен у себя в глазах эти комментаторы не хотят замечать принципиально.

Происходящие в России события чрезвычайно интересуют политиков и дипломатов из США и Европы, которые считают своим долгом немедленно высказаться по любому поводу. При этом бревен у себя в глазах эти комментаторы не хотят замечать принципиально.

Об этом в личном Telegram-канале пишет ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский, отмечая, что особенно Запад интересуется событиями вокруг российского блогера Алексея Навального и тех, кого его соратники по организации новой революции в РФ спровоцировали устроить несанкционированные акции протеста.

С комментариями по этому поводу отметился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, требующий немедленно освободить Навального. А в США на этот счет высказались все, кто только мог, пишет политолог.

«Что объяснимо, если рассматривать все происходящее, как срывающуюся в кои-то веки спецоперацию этих ребят по смене режима в стране, руководство которой вдруг по этой части уперлось. Что редко, но бывает, — напоминает эксперт. — Вот, к примеру, в Белоруссии так было. Да и в Узбекистане при (Исламе) Каримове, со столь любимыми Госдепартаментом США исламистами».

При этом Сатановский напоминает, что все евроатлантические дипломаты, критикующие действия российских властей по противодействию незаконным протестам, принципиально обходят вниманием аналогичные процессы у себя.

Например, во Франции «желтые жилеты» могут творить на улицах, что угодно, и силовики могут как угодно их разгонять. Президенту Франции Эммануэлю Макрону по этому поводу никто не собирается читать лекций.

Также и прокатившиеся по Испании протесты после референдума о независимости Каталонии, и меры, которые для пресечения этих протестов предпринял Мадрид, никто из политиков не критикует. Не говоря уже о том, как по всей Европе власти разгоняют протесты населения против коронавирусных ограничений – никто ничего не комментирует, так как это все считается демократичным, подчеркивает Сатановский.

«А уж про Соединенные Штаты и трампистов-республиканцев даже упоминать неудобно. Интересно, они там у себя охоту на ведьм не хотят прекратить? Павликов Морозовых — платных доносчиков на родных и близких не плодить? Или это ИХ дело? А почему не наше?!», — удивляется политолог.

Единственные кроме России, кому Запад привык диктовать свою волю, это Израиль – его уже просто зашугали по всем направлениям, отмечает Сатановский. В Израиле под вечным ударом находится не только полиция, но и армия, которым иски подают все, кому не лень – и свои левые, и американские левые с европейскими, и арабы и палестинцы…

«Так что к нам все они пытаются применить отработанную на протяжении многих лет на Израиле модель давления. Можно считать, что Россия теперь — новый коллективный еврей в «мировом сообществе», которого за все пинают, за все накладывают санкции и явно сильно хотят унасекомить и раздраконить», — подчеркивает Сатановский.

Ситуация, по словам политолога, типовая, и разрешить ее можно только послав всех критикующих максимально далеко и с максимальной жестокостью.