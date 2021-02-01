Анонсированы крупномасштабные учения ВС Индии и США у пакистанской границы

Индийские СМИ со ссылкой на Минобороны страны сообщили о планах военных Индии и США провести в феврале первые крупномасштабные учения.

Индийские СМИ со ссылкой на Минобороны страны сообщили о планах военных Индии и США провести в феврале первые крупномасштабные учения.

По информации газеты Times of India, маневры будут проходить с 8 по 21 февраля в штате Раджастхан на границе с Пакистаном. Учения носят кодовое название "Юдх Абьяс", а их основная цель показать мощь индийско-американского сотрудничества в военной сфере.

"Маневры на полигоне Махаджан в Раджастхане, — говорится в источнике. — Они продемонстрируют рост оборонного взаимодействия двух стран и значение ключевого сотрудничества Индии и США в Индо-Тихоокеанском регионе".

Группы индийских и американских военнослужащих в составе батальонов по 250 человек отработают боевое взаимодействие при проведении контртеррористических операций. Во время учений будут задействованы ударные вертолеты и боевые машины пехоты.

Отмечается, что данные учения станут дополнением к уже проводимым военно-морским учениям "Малабар" с участием Австралии, Индии, США и Японии.