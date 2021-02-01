Скандал в КХЛ: Канадец украл клюшку у звезды российского хоккея в Риге

Проходной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между рижским «Динамо» и омским «Авангардом» превратился в настоящую драму с разоблачением.

В конце декабря в российском хоккее произошло заметное событие — после заокеанских скитаний на родину вернулся звездный форвард Илья Ковальчук, который покинул родную страну два года назад в надежде выиграть Кубок Стэнли.

После нескольких блистательных сезонов в петербургском СКА 37-летний нападающий признался, что в его длительной карьере осталась лишь одна непокоренная цель — победа в НХЛ.

Однако дело как-то не заладилось. Сначала был откровенно слабый период в клубе «Лос-Анджелес Кингс», где у Ильи откровенно не пошло, затем контракт с «Монреалем» и наконец обмен в «Вашингтон Кэпиталз», где вроде как звезды должны были сойтись.

Аналитики в один голос убеждали: плей-офф-2020 для недавних обладателей заветной «чашки» должен сложиться как нельзя лучше. Однако «Вашингтон» вместе с Овечкиным, Кузнецовым и другими бравыми ребятами пролетел мимо кубка, бесславно проиграв серию «Нью-Йорк Айлендерс».

Изрядно поколебавшись, 37-летний Ковальчук принял решение вернуться в Россию, подписав соглашение с «Авангардом».

Однако заокеанские кумиры живой легенды нашлись и в Европе. Причем, среди канадцев.

27 января омичи с Ковальчуком в составе прибыли на утреннюю раскатку перед матчем с рижским «Динамо». И все шло гладко, пока звездный новичок «Авангарда» не обратился к охране «Арены Рига» со странным, даже своеобразным заявлением — игрок клуба пожаловался на то, что во время раскатки кто-то украл его клюшку.

Латвийская сторона на скорую руку провела расследование и сообщила представителям «Авангарда», что после просмотра видеокамер они заподозрили в воровстве сотрудницу клининговой службы ледового дворца, которая обнаружила якобы сломанный инвентарь на полу и решила порадовать себя нежданным сувениром.

Однако, по информации Telegram-канала «Вброс по борту», рижане вычислили вора сразу же и решили «хоть как-то спасти свою репутацию в глазах "Авангарда", возложив ответственность на уборщицу». Им оказался не кто иной, как канадский нападающий «Динамо» Джордан Мюррей, восстанавливавшийся после травмы.

«К поиску была подключена охрана “Арены Рига”, были просмотрены записи видеокамер, и виновный был опознан. Мнение, что клюшка могла быть взята безвозвратно, подтверждал и тот факт, что Мюррей менял местоположение уворованного трофея на арене аж три раза, после чего и вовсе вынес клюшку за пределы здания», — сообщил источник.

Теория заговора в скором времени превратилась в реальность. По завершении встречи известный скорой расправой над неугодными игроками главный тренер латышей Петерис Скудра сообщил, что Мюррей скоро вернется в строй, однако на следующий день контракт с легионером был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В кулуарах выяснилось, что руководство клуба из столицы Латвии просто не простило горе-фанату Ковальчука опрометчивый поступок — кража клюшки Warrior стоимостью девять тысяч рублей нанесла и «Динамо», и «Арене Рига» непоправимый урон репутации.

Что касается самой игры, неприятный эпизод никак не повлиял на ветерана «Авангарда». Кови записал в свой актив результативный пас на Дениса Зернова, забросившего первую шайбу омичей в матче, а последние увезли победу из Риги со счетом 2:1.

Впрочем, о потере 28-летнего нападающего в Риге жалеть вряд ли будут — Джордан Мюррей, который всю свою карьеру провел в низших канадских лигах, успел провести в форме рижского «Динамо» 11 матчей, отметившись лишь одним голом. Да и сам игрок долго унывать не стал, заключив 1 февраля контракт с клубом «ХВ-71» из Йенчепинга. Теперь уже звездам шведской лиги нужно следить за своим инвентарем и быть с поосторожней с приступами канадской клептомании.

Отметим, что в настоящее время Международная федерация хоккея раздумывает о переносе чемпионата мира-2021 в Латвию после того, как чиновники IIHF отобрали право проведения турнира у Белоруссии. Большинство игр должно пройти именно на «Арене Рига».