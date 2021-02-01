Сигнальную ракету выпустили в сторону самолета авиакомпании Utair в Тюмени

Неизвестные выпустили сигнальную ракету в сторону совершавшего посадку самолета.

Неизвестные выпустили сигнальную ракету в сторону совершавшего посадку самолета.

В тюменском аэропорту "Рощино" неизвестные решили выпустить сигнальную ракету в сторону идущего на посадку летного судна авиакомпании Utair.

"Ничего страшного не произошло: с самолетом и пассажирами все в порядке", — рассказали в пресс-службе аэропорта.

По имеющейся информации, инцидент произошел с бортом, который следовал из Уфы. Представители компании Utair пока не давали комментариев по поводу случившегося. Также не прокомментировали ситуацию в тюменском управлении Росавиации.