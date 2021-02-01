Минздрав Армении разрешил использование российской вакцины "Спутник V"

Министерство здравоохранения Армении одобрило использование российского препарата против коронавирусной инфекции "Спутник V".

Министерство здравоохранения Армении одобрило использование российского препарата против коронавирусной инфекции "Спутник V".

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), решение о применении вакцины "Спутник V" принято на основании результатов третьей фазы клинических испытаний в России.

"РФПИ объявляет об одобрении российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Армения", — заявили в фонде.

К настоящему моменту вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.