«Робин Гуд» из 90-х. Осужденному экс-мэру Владивостока могут увеличить срок

В 2019 году Игоря Пушкарева осудили на 15 лет колонии строгого режима. 1 февраля вскрылись новые подробности дела о злоупотреблении полномочиями.

Ранее осужденный на 15 лет колонии строгого режима экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев стал фигурантом еще одного дела, которое, по сути, является продолжением старого. В нем вновь фигурировала статья о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Ущерб городскому бюджету следствие оценило в 33 миллиона рублей.

«По версии следствия, в период с 2009 по 2017 год Пушкарев ограничил коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги пассажирских перевозок, вытеснив их с рынка коммерческих услуг», — отметили в прокуратуре Приморья.

По версии следствия, Пушкарев продвигал муниципальные предприятия, у которых не было достаточного количества транспорта. Их автопарк пополнялся с помощью кредитов, которые, в свою очередь, выделялись по муниципальной гарантии Владивостокского городского округа. Обслуживанием и ремонтом автобусов занималась подконтрольная близким родственникам бывшего мэра организация.

В ближайшее время уголовное дело направят в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. В прокуратуре добавили, что в ходе расследования уголовного дела Пушкарев возместил ущерб в полном объеме.

«Богатый» до политики

Пушкарев, будучи по специальности экономистом-международником, еще со студенческой скамьи начал работать в различных коммерческих организациях Приморского края. В 1990-х он учредил концерн «Парк групп», затем возглавил Первомайский судоремонтный и Новоспасский цементный заводы, а в 2000 году стал гендиректором ОАО «Спасскцемент».

В скором времени «Парк Групп» переименовали в «Востокцемент». Теперь организация известна как основной актив Пушкарева. В нее вошли несколько приморских компаний, среди которых — упомянутый «Спасскцемент», «Владивостокский бутощебеночный завод», «Дробильно-сортировочный завод», а также «Теплоозерский цементный завод» — из ЕАО и «Якутцемент» — из Якутска.

Если ранее предприятие «Парк Групп» занималось разношерстной деятельностью: от ремонта судов и добычи рыбы — до продажи еды из Южной Кореи, то впоследствии объединенный концерн полностью сконцентрировался на торговле дорожными стройматериалами. И сейчас группу компаний считают едва ли не монополистом на рынке цемента и асфальта в Приморье.

Политическую карьеру Пушкарев начал в том же 2000 году. Тогда его избрали депутатом городского Совета города Спасск-Дальний. На следующий год он стал депутатом ЗакСа Приморского края, а с 2002 года занимал должность зампредседателя собрания.

На пост главы Владивостока его избрали в мае 2008 года. К тому моменту состояние 34-летнего политика оценивалось на уровне 5 млрд рублей. Тогда Пушков формально отдалился от своего бизнеса и передал свое детище ближайшим родственникам. Гендиректором «Востокцемента» стал его брат — Андрей. Впрочем, как впоследствии расскажет экс-мэр города, он не переставал править бизнес-империей. По словам Пушкарева, без его ведома не оставались даже отпуска сотрудников.

«Заработал» на АТЭС

Администрация Владивостока во главе с новоиспеченным мэром практически сразу начала подготовку к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который должен был состояться в 2012 году. Лидеры экономик АТЭС должны были провести в городе несколько дней.

Тогда во Владивостоке развернулось широкомасштабное дорожное строительство: новых трасс, мостов, развязок. По версии следствия, именно этим моментом и воспользовался Пушкарев.

В частности, с 2009 года мэрия города начала закупать строительные материалы только лишь у одного предприятия — «Востокцемента». Посредником в сделке выступил Андрей Лушников, управлявший МУП «Дороги Владивостока». За это Пушкарев обеспечил предприятию Лушникова победу в конкурсах на строительство дорог.

Так, Пушкарев, его брат и Лушников, по версии следствия, создали организованную преступную группу, чтобы похитить бюджетные средства. Причем, если близкие родственники получили от «Востокцемента» дивиденды суммой 471,7 млн руб., то «Дороги Владивостока» — только лишь ущерб на 143,6 млн рублей и кредиторскую задолженность в размере более 600 млн рублей. Дело в том, что предприятие закупало строительные материалы по завышенным ценам.

В июне 2016 года Пушкарева задержали по подозрению в коррупции сотрудники ФСБ и Следственный комитет РФ. Обыски проводились как в здании администрации города, так и на предприятиях, связанных с родственниками градоначальника, и в его загородном доме.

Уголовное дело против политика возбудили по той же статье — «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Также Пушкареву вменили «коммерческий подкуп» и заподозрили в предоставлении госзаказов компаниям своих родственников.

Помимо него по делу проходили упомянутый глава МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников и брат мэра Андрей Пушкарев.

Окончательное решение по делу Пушкарева вынесли только в апреле 2019 года. Тогда Тверской суд Москвы осудил его на 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 млн рублей. Согласно доказательству следствия, за взятки в размере 75 млн руб. экс-мэр помогал отдельным компаниям выигрывать конкурсы на строительство дорог. Общий ущерб следствие, в конечном итоге, оценило в целый миллиард.

Отбывать наказание Пушкарева отправили в другой регион. Перевода из исправительной колонии Приморья добилась Генпрокуратура РФ. По заявлению ведомства, пребывание экс-мэра в Спасске-Дальнем, где основным предприятием является подконтрольный семье Пушкаревых «Спасскцемент», недопустимо.

Мнение эксперта

Во многом Игоря Пушкарева можно отнести к категории self-made man — людям, которые, что называется, «сделали себя сами», убежден политолог, доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин. По словам эксперта, они смогли пробиться в лихие 90-е благодаря лидерским менеджерским качествам и авантюризму.

«Многие такие народные “герои” сделали себя сами в 1990-е годы. Они стоят поперек системы — против тех, кто сделал себя в команде. Они — некто вроде Робин Гудов, которые в тяжелые времена брали на себя риски, создавали, сохраняли или возрождали промышленность. При этом помогали выживать очень многим, были достаточно щедрыми меценатами», — говорит Ярулин.

С другой стороны, называть таких личностей исключительно «белыми и пушистыми» тоже нельзя, констатировал эксперт. Скорее, подобный положительный имидж вокруг них формировало само общество.

«И в общем-то это такой стереотип определенного народного восприятия — человек, который о себе не забывает и с другими делится, и ему сопутствует удача. Создается миф об этих людях. Вот почему Пушкареву многие завидовали, но при этом очень многие шли за ним», — выразил мнение политолог.

При этом есть и те, кто пытается противостоять таким «меценатам», как Пушкарев. По словам Ярулина, это так называемая «бюрократическая машина», которая стремится поглотить личности, у которых есть деньги. В качестве примера эксперт привел черную полосу Олега Дерипаски, когда российского миллиардера настигла волна американских санкций как персональных, так и введенных против его ключевых активов.