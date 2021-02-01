Танцор, дирижер, президент: Ельцину 90 — каким его запомнила Россия при жизни?

В день рождения Бориса Ельцина вспоминаем самые яркие моменты его президентства.

1 февраля Борису Ельцину, первому президенту Российской Федерации, исполнилось бы 90 лет. Это второй юбилей некогда главы страны, который страна отметит без него. Кто-то вспоминает о нем как о политическом отце новой России, кто-то — как о разрушителе социалистической державы. Масштабные исторические личности, как правило, фигуры спорные.

Пожалуй, первым взялся описать Ельцина еще в начале 1990 года Федор Бурлацкий, экс-советник главы КГБ Юрия Андропова. О президентстве речи еще не шло, но в политике Ельцин преуспел и был, хоть с третьего раза, но все же избран председателем Верховного Совета РСФСР.

«Ельцин — натура скрытная, способная к коварству, и не в византийском духе, как это присуще стилю Горбачева, а в монгольском, точнее сказать, азиатском. В этом проявляется большая сила характера, но в то же время кроются серьезные угрозы», — писал Бурлацкий.

Автор доброго десятка крылатых выражений, «златоуст» российской политики и председатель правительства РФ в «ельцинские» годы Виктор Черномырдин описывал президента более комплиментарно.

«Я так скажу: он умел нравиться людям. Как умел работать – чтобы о нем сейчас ни говорили – работать. Не щадя ни других, ни себя. И брать на себя ответственность. Было и другое: люди ему доверяли. Даже больше – свято верили в него».

Феномен ельцинизма, овладевшего умами многих советских людей, до сих пор не изучен. Возможно, секрет Ельцина раскрыл все тот же Черномырдин — «В харизме нужно родиться». Неизменно одно: вот уже 30 лет флагом нашей страны остается тот, что «развивается» монументом на могиле первого президента РФ — пусть рукотворный, но символ. И этот флаг красный лишь на треть.

Два путча, два президента

19 августа 1991 года предшественник Ельцина, президент СССР Михаил Горбачев, оказался заблокирован на даче в Форосе и отстранен от власти членами Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Они же ввели войска в Москву, обещая остановить развал Советского Союза.

«Мы считаем, что такие силовые методы неприемлемы. Они дискредитируют СССР перед всем миром, подрывают наш престиж в мировом сообществе, возвращают нас к эпохе холодной войны и изоляции Советского Союза. Все это заставляет нас объявить незаконным пришедший к власти так называемый комитет (ГКЧП). Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета», — сказал тогда Ельцин на митинге перед Белым домом.

Фотографии, на которых Ельцин обращается к митингующим с башни танка, облетели все мировые СМИ.

Следующий путч, октябрьский, Ельцин переживал очень драматично. В своих мемуарах он описывает 4 октября 1993 года — тот самый расстрел Белого дома, в котором заседал оппозиционный Ельцину Верховный Совет. Тогда охрана президента попросила его встретиться с бойцами «Вымпела» и «Альфы» перед тем, как их второй раз отправили на штурм Белого дома.

Но силовики выполнить приказ Ельцина отказались.

«Я посмотрел на них, почти все опустили глаза в пол. Решил не тянуть резину, сразу спросил: "Вы готовы выпол­нить приказ президента?" В ответ — молчание, жуткое, необъ­яснимое молчание элитного президентского воинского форми­рования. Подождал минуту, никто не проронил ни слова. Я гром­ко произнес: "Тогда я спрошу вас по-другому: вы отказываетесь выполнять приказ президента?" В ответ опять тишина», — вспоминал экс-президент.

Все изменила смерть офицера Геннадия Сергеева, убитого пулей снайпера у Белого дома. После того, как бойцы «Альфы» узнали, что погиб их това­рищ, никого уже не надо было уговаривать выполнить президентский приказ, утверждал Ельцин.

«Появление «Альфы» произвело в здании Белого дома сокру­шительное действие. Все стали немедленно сдаваться. Стре­лять пришлось немного. Путч бесславно заканчивался», — писал президент.

Убийство Листьева

В марте 1995 года в подъезде своего дома был убит Владислав Листьев — главный тележурналист «ельцинского» времени, гендиректор ОРТ, «голос перестройки». На пресс-конференциях с президентом он говорил много, никогда не стеснялся задавать первому лицу прямые вопросы. Сколько денег должны России постсоветские государства? Как быть с засильем рекламы на телевидении? В конце концов, когда повысят зарплаты в Останкино?

В день убийства Листьева Ельцин не поскупился на эмоциональную эпитафию.

«Произошла трагедия… Трагедия для коллектива "Останкино", для всех журналистов России, для всей России. Трагедия бандитского убийства. Трусливого, злобного убийства одного из талантливейших телевизионщиков», — сказал президент.

Спустя несколько дней после смерти журналиста Ельцин уволил начальника ГУВД Москвы и прокурора столицы.

Вывод войск из ГДР

В полночь со 2 на 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика прекратила существование. Перед зданием Рейхстага в Берлине был поднят общегерманский черно-красно-золотой флаг, но количество советских военных в стране было огромным. Вывод войск растянулся на четыре года: первые солдаты вышли из Германии при Горбачеве, последние — при Ельцине.

Запад требовал ускорить процесс. Ельцин согласился. 31 августа 1994 года войска бывшего СССР окончательно покинули страну.

«Ровно день в день, ровно часы в часы, как мы подписали договор с федеральным канцлером, моим другом — Гельмутом… Колем!», — сказал тогда Ельцин, на пару секунд забыв фамилию канцлера.

На праздничной церемонии в честь вывода войск присутствовали тот самый канцлер Германии Гельмут Коль и российский лидер. Коль, несмотря на важное для ФРГ событие, был сдержан, а Ельцин пребывал в крайне приподнятом настроении: широкая русская душа требовала и танцев, и дирижирования оркестром, и эпатажного исполнения «Калинки».

Дефолт

«— Будет девальвация или нет. Одну фразу скажите, все от вас зависит! — Не будет! — Твердо и четко? — Твердо и четко!», — заверил президент в диалоге с журналистом.

Он говорил, что все просчитано. Что каждые сутки «проводится работа и контроль». Но просчитано было не все.

Экономический кризис 1998 года стал самым тяжелым в истории России. И без того печальную ситуацию с экономикой в стране добила макроэкономическая политика властей, проводимая в середине 1990-х — искусственное сдерживание инфляции и «раздутые» бюджеты, подписываемые Ельцином. Сказались и внешние факторы: падение мировых цен на топливо, основной российский экспорт, и кризис в Юго-Восточной Азии.

И все же президент обещал. Твердо и четко. А народ невыполненное обещание запомнил.

Разворот самолета Примакова

Эффектная, буквально кинематографическая история из российской дипломатии произошла именно в эпоху Ельцина. В марте 1999 года премьер-министр РФ Евгений Примаков прямо в небе над Атлантикой решил отменить свой официальный визит в США и развернуть правительственный самолет обратно, выразив таким образом протест России против военной операции НАТО в Югославии.

Этот шаг возобновил конфронтацию России и США, но тем самым вернул страну на мировую арену в качестве сильного и принципиального государства. Ельцин поддержал решение Примакова и раскритиковал Штаты и Европу за нарушение гарантий нерасширения Альянса на восток — это обещания, данные Западом СССР в конце 1980-х.

«Не так сели»

В мае 1999 года во время заседания в Кремле Ельцин, неожиданно прервав свое выступление, уличил первого вице-премьера Сергея Степашина в том, что тот сидит «не по чину». И заставил его пересесть ближе к Примакову. Тогда фраза Ельцина «Не так сели!» стала афоризмом. Сейчас это называется мемом.

«Я устал, я ухожу»

В канун Нового года, перед наступлением знакового 2000-го, Ельцин объявил Владимира Путина своим преемником. Речь уходящего президента хоть и началась, как новогоднее поздравление, но запомнилась россиянам другим.

«Я устал. Я ухожу. Я сделал все, что мог».

Как писал Ельцин в мемуарах, предложение стать президентом Путин встретил внимательным взглядом и молчанием. Сначала он отказался от ответственного поста — считал себя неготовым к этой должности.

«Я верю в вас», — ответил Ельцин на сомнения будущего президента.

А то, что было дальше, уже совсем другая история.