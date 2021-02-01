Пушков спрогнозировал Киеву судьбу "неофициального члена НАТО" при США

Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что США под руководством президента Джо Байдена обратят взгляд на постсоветские страны — Белоруссию, Узбекистан, Армению и Казахстан.

Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что США под руководством президента Джо Байдена обратят взгляд на постсоветские страны — Белоруссию, Узбекистан, Армению и Казахстан.

Начнется борьба за разобщение республик постсоветского пространства с Россией. Бывшего американского лидера Дональда Трампа это направление не особо интересовало, однако сейчас положение дел изменилось.

"Администрация Байдена, как представляется, сделает ставку на активизацию американских усилий по отрыву постсоветских республик от России", — отметил политик в интервью "Вечерней Москве".

Роль Украины еще более усилится: США попытаются сделать из страны "неофициального члена НАТО" и начнут интенсивно интегрировать Киев в военные структуры Запада. Все эти тенденции могут привести к очередному этапу ухудшения взаимоотношений России и США, заключил Пушков.