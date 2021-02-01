Чешский политик Шварценберг заявил о необходимости сблизиться с Россией

Взаимоотношения России и Чешской Республики нужно срочно урегулировать и вернуть в партнерское русло, заявил экс-министр иностранных дел республики Карел Шварценберг.

Взаимоотношения России и Чешской Республики нужно срочно урегулировать и вернуть в партнерское русло, заявил экс-министр иностранных дел республики Карел Шварценберг.

Чешский политик при этом отметил, что затяжные разногласия между сторонами еще не достигли такого уровня, когда вернуть их в прежнее состояние уже невозможно. По словам Шварценберга, нужно отбросить на задний план эмоции и приняться за восстановление сотрудничества по всем фронтам. Нынешнюю ситуацию между Россией и Чехией политик назвал "ненормальной".

Шварценберг предложил чешской стороне сделать первый шаг для урегулирования взаимоотношений. Он выступил с инициативой установить памятник одному из маршалов СССР Ивану Степановичу Коневу. Ранее архитектурное сооружение, находившееся на площади Интербригады в районе Прага-6 с 1980 года, было демонтировано.