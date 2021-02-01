Кравчук заявил о необходимости прояснения обстановки в Донбассе

Призывы включить Донбасс в состав России не совпадают с направленностью переговоров представителей ДНР и ЛНР.

Призывы включить Донбасс в состав России не совпадают с направленностью переговоров представителей ДНР и ЛНР.

Для понятного дальнейшего проведения переговоров, необходимо установить ясность в некоторых моментах. Об этом заявил бывший президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук пообещал обратиться в ОБСЕ для изменения повестки при условии, если ДНР и ЛНР продолжат придерживаться сотрудничества с Россией. Он также называл "фальшивкой" переговоры по Донбассу. Кравчук считает, что они якобы направлены на то, чтобы Украина сдала свои национальные интересы. Об этом пишет РИА Новости.