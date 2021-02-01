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2:59   1 Февраля 2021
Общество

Кузнецова отметила снижение числа задержанных детей на митингах

Кузнецова отметила снижение числа задержанных детей на митингах

Количество задержанных несовершеннолетних детей на незаконных митингах в России заметно снизилось.

Такое заявление сделала уполномоченный по правам ребенка при российском президенте Анна Кузнецова. Она сравнила данные с двух мероприятий, прошедших 31-го и 23-го января.

"В этот раз задержанных меньше, чем в прошлые выходные, несовершеннолетних, доставленных в отделения полиции, меньше в разы", – рассказала она в Facebook.

Детские омбудсмены в регионах России внимательно наблюдали за происходящим на незаконных акциях. Они, по словам Кузнецовой, в любой момент были готовы выйти на помощь детям.

Митинги в поддержку блогера Алексея Навального не были согласованы с властями. Они прошли в воскресенье в некоторых российских городах. Правоохранители неоднократно предупреждали население об ответственности за участие в подобных незаконных акциях.

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