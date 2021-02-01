Власти Чехии поддержали применение вакцины "Спутник V" в стране

Власти Чехии поддерживают использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в своей стране. Об этом рассказал лидер государства Милош Земан.

Власти Чехии поддерживают использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в своей стране. Об этом рассказал лидер государства Милош Земан.

В эфире радио "Частота один" он отметил, что российский препарат успешно применяют в Венгрии. Также он добавил, что ничего не имеет против, если чешские специалисты решат задействовать "Спутник V" в стране.

Земан подчеркнул, что такие ведущие эпидемиологи как экс-министр здравоохранения Роман Прымула, рекомендовали "Спутник V" к применению в Чехии. По его мнению, нужно сделать все, чтобы республика была обеспечена достаточным объемом вакцины. Президент страны констатировал, что готов, если потребуется, обратиться к России за помощью в борьбе с коронавирусом.