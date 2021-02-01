Reuters сообщило о задержании госсоветника и президента Мьянмы

Государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина задержали неизвестные, передает Reuters со ссылкой на источник в правящей партии.

Государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина задержали неизвестные, передает Reuters со ссылкой на источник в правящей партии.

Президент страны также является главой "Национальной лиги за демократию" (НЛД), которая возглавляет правительство. По информации источника, ряд других высокопоставленных чиновников НЛД также были задержаны. На данный момент СМИ не располагает сведениями об участниках и организаторах их ареста.